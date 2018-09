Luftoni vetminë përmes vetëm dy hapave

A keni ndjerë ndonjëherë diçka që është e vështirë për të përshkruar me fjalë, dhe megjithatë ndoshta emri më i përshtatshëm është zbrazëtira?

Ju keni ndjerë sikur mungon diçka nga ju, sikur mungon një pjesë e rëndësishme diku thellë brenda jush. Kjo ndjenjë është me të vërtetë e tmerrshme dhe më së shumti e ndjeni atë kur jeni vetëm, përballë mendimeve tuaja. Ju keni provuar gjithmonë të ikni dhe të përmbushni aktivitetet tuaja ditore, transmeton KosovaPress.

Për të qenë të kënaqur me jetën ne duhet të jemi të kënaqur me veten. Duhet të punojmë për veten tonë dhe të rrisim besimin tonë. Ky është hapi i parë drejt shërimit të zbrazëtisë. Me kalimin e kohës, ne do të kuptojmë se sa të mrekullueshëm jemi. Ne do të pranojmë veten, do ta duam veten dhe jetën tonë. Nuk do të kemi nevojë për shumë nxitje të jashtme për t'u kënaqur.

Hapi i dytë drejt shërimit është që ne bëjmë gjëra që na bëjnë të lumtur që shpirti ynë nuk do të shqetësohej. Le të rrethojmë veten me njerëz që na duan. Të kemi një hobi të preferuar, të hamë ushqime të preferuara. Ne po bëjmë një punë që na mbush. Jetojmë në harmoni me atë që jemi dhe nuk lejojmë që të tjerët të na tregojnë se si të jetojmë.

Jeta jonë është vetëm gjëja jonë. Kur të mësojmë të gjitha, atëherë ne do të jemi me të vërtetë të lumtur dhe zbrazëtia e vetmia përfundimisht do të zhduken.