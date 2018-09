Ushqimet që duhet shmangur pas orës 19:00

Tashmë është konfirmuar se nuk është mirë të hahet ushqim pas orës 19:00.

Nëse ndodh që jeni shumë i uritur dhe nuk mund t'i rezistoni ushqimit, atëherë rekomandohet të shmangni këto ushqime:

- Ushqimi i pjekur

Ky ushqim është plot me yndyrë dhe kalori dhe nuk është e këshillueshme ta hani në mbrëmje, pasi nuk do të ndiheni mirë në mëngjes.

- Mish i kuq

Mishi i kuq është i vështirë për tretje. Sigurohuni që të hani mish të freskët në sasi të vogla.

- Ushqimi me erëza

Nëse vendosni për ushqim me erëza, nuk do të keni një gjumë të mirë dhe do të keni probleme me tretje, transmeton kp.

-Makarona

Të gjitha format e makaronave janë plot me karbohidrate dhe ato duhet të konsumohen vetëm nëse kemi aktivitet fizik pas kësaj.

- Sheqer dhe kafeinë

Ato mund të jenë shkaku i një ëndrre të shqetësuar. Nëse konsumoni këto ushqime vonë në mbrëmje, mund të keni problem me shëndetin.