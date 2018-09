Parandaloni rrudhat në qafë

Prej shenjave të hershme të plakjes është edhe rrudhosja e qafës.

Kjo ndodh për shkak se muskujt e qafës nuk janë të lidhur në ndonjë ligament apo asht për ta mbajtur stabilitetin.

Lëkura vazhdimisht e humb elasticitetin dhe përgjatë viteve rrudhoset më shumë. Ky fakt bën që shumë gra të brengosen dhe të shpenzojnë para e kohë. Për të minimizuar dhe parandaluar rrudhosjen e qafës, profesionistët rekomandojnë që të ndiqen paraprakisht disa këshilla.

Pos tyre, jepen edhe disa receta të maskave, të cilat lehtësojnë gjendjen.

Konsumoni më shumë vitaminë C

Vitamina C është antioksidantë natyral që mund ta merrni nga ushqime të ndryshme. Sipas dermatologes, Ylfete Shatri nga Ordinanca “Grelorgen”, përdorimi i kremave me vitaminë C rezulton në parandalimin e shfaqjes së rrudhave te qafa. Dermatologia rekomandon një serum me askorbik-L për absorbim më të shpejt në lëkurë. Ajo gjithashtu këshillon që t`i shmangeni ekspozimit të diellit... (Më gjerësisht lexoni në Koha Ditore)

