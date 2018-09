Çfarë duhet të hani pas pushimeve verore

Të gjithë trishtohemi kur duhet t’i kthehemi rutinës së përditshme pas pushimeve të verës.

Mënyra më e mirë për të qenë në humorin e duhur është që të hamë diçka të mirë (dhe të shëndetshme), sepse tavolina është një nga kënaqësitë më të mëdha të jetës.

Për këtë arsye, do t’ju japim disa këshilla mbi “menynë e lumturisë”:

Zgjidhni ushqime që stimulojnë hormonet e humorit të mirë, ato që përmbajnë: serotonin, dopamin, oksitocin dhe triptofan.

Vitaminat: Mbushuni me fruta me ngjyrë. Vitaminat - Ato janë thelbësore për mirëqenien psikofizike të trupit tonë. Alternoni ngjyrat e frutave dhe perimeve për të siguruar një shumëllojshmëri të mirë të ushqyesve. Vitaminat janë të rëndësishme për gjendjen tonë gjithashtu sepse hyjnë në mekanizmin e transformimit të triptofanit në serotonin.

Perimet: të mira dhe të gjalla, një bekim për qiellzën dhe për sytë.

Çokollatë e errët: Shumë e mirë për një humor të mirë.

Omega 3: peshku i kaltër është aleati juaj. Omega 3 - Janë një bekim: Acidet yndyrore omega 3 janë një burim i vlefshëm i shëndetit dhe mirëqenies: ato ndihmojnë funksionimin normal të zemrës, hipertensionit, kolesterolit, ndihmojnë për të luftuar radikalet e lira dhe për të qëndruar i ri . Ata janë gjithashtu të dobishëm për luftën kundër depresionit: për të përfituar ato duhet të konsumojmë peshq, sidomos atë blu, dhe fruta të thata, sidomos arrat, shkruan tch.

Proteina: thelbësore për humor të mirë. Proteinat - Janë një nga ushqyesit thelbësore për shëndet të mirë dhe për një dietë të shëndetshme, por edhe për humor të mirë: ato janë të përbëra nga zinxhirët e aminoacideve, të cilat janë baza e shumë nneurotransmetuesve, thelbësore për mirëqenien psikologjike. Zgjidhni proteina fisnike, të tilla si ato të përfshira në mish, peshk, vezë dhe qumësht, por edhe në bishtajore, fruta të thata dhe fara vajore.

Karbohidratet: drithërat më të mira. Karbohidratet - Është e vërtetë: ata janë të pasura me kalori dhe shpesh ne për të ruajtur linjat tundohemi ti ndërpresim ato. Sidoqoftë, ata kanë një ndikim të dukshëm në gjendjen tonë shpirtërore, pasi ato promovojnë veprimin e triptofanit në tru. Zgjedhja më e mirë janë karbohidratet me glicemin të ulët, për shembull drithërat, ndoshta së bashku me perimet, ndërsa është më mirë të shmangni sheqernat e thjeshta, ëmbëlsirat dhe pijet alkoolike.

Bishtajore: për të marrë proteina. Bishtajoret - fasule, qiqrat dhe thjerrëzat janë një burim i mirë i proteinave dhe i triptofanit.

Zinku: nuk duhet të mungojë kurrë. Zinku - Është një tjetër lëndë ushqyese e rëndësishme për shëndetin dhe gjendjen shpirtërore, sepse vepron në rregullimin e funksioneve të neuroneve. Ai është i përfshirë në shumë prej ushqimeve, të tilla si mishi, peshku, vezët, bishtajoret, qumështi etje.

Një tryezë e bukur me ngjyra: një gëzim për sytë. Për pak atmosferë... - Mos harroni se syri dëshiron pjesën e tij, kështu që gjallërojeni tryezën me ngjyra. Nga perimet dhe fruta e ndryshme shumë ngjyrësh mos harroni të zgjidhni edhe mbulesa e peceta me ngjyra të ndezura, pjata me ngjyra, për të rikrijuar atmosferën e lumtur të festave.