Pasojat e rënies së shpejtë të temperaturave në shëndetin e njeriut

Ndryshimet e mëdha në temperatura më së shumti prekin pacientët kronikë dhe të moshuarit.

Në pacientët kronikë, simptomat e sëmundjes kanë gjasa të rriten, kështu që ata me artriti reumatoid do të ndjejnë dhimbje më të fortë dhe ata me astmë do të kenë probleme më të mëdha të frymëmarrjes.

Në rast të ndryshimeve të papritura në kohë, pacientët kardiak duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm.

Për shkak të rënies së papritur të temperaturës së njerëzve me probleme të presionit dhe zemrës, ato nuk duhet të ekspozohen ndaj përpjekjeve të tepruara ose punës së rëndë fizike dhe duhet të marrin gjithmonë terapinë.

Në rast të ndryshimeve të papritura të temperaturës, numri i infarkteve akute gjithashtu rritet. Nuk përjashtohen as ata që vuajnë nga migrena të shpeshta dhe dhimbje koke, si dhe diabetikët.

Me rënien e temperaturës, gjaku bëhet më i trashë dhe është më e vështirë për të monitoruar ndryshimet në nivelet e sheqerit në gjak. Ndjenjat e përzier, marramendje, dhimbje koke, lodhje dhe dobësi të përgjithshme shoqërohen me ndryshime të papritura në kohë.

Ekspertët spekulojnë se arsyeja për këtë është shumë kohë e kaluar në ambiente të mbyllura, andaj aftësia për të aklimatizuar trupin është zvogëluar.