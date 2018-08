Gjërat që njerëzit empatikë mundohen t’i fshehin por s’munden

Empatia është aftësia për të kuptuar se si ndihet dikush në një situatë të caktuar, aftësia për të “ecur në këpucë të tjera”, është aftësia për të vëzhguar sytë e një personi tjetër.

Njerëzit që janë empatikë janë unikë, ata janë shumë të ndjeshëm.

Ata njohin me kujdes dhe dëgjojnë me interes të sinqertë të tjerët derisa flasin. Ata nuk do të krijojnë një opinion mbi dikë mbi bazën e paragjykimeve të imponuara, por vetë do të vlerësojnë se çfarë lloj njeriu është, transmeton ksp.

Empatia thuhet të jetë një nga tiparet më të bukura njerëzore. Këto janë emocione pozitive që për fat të keq nuk ekzistojnë në shumë njerëz. Njerëzit empatikë e bëjnë këtë botë një vend më të këndshëm për të jetuar.

Ju do t’i njihni ata nga këto 12 tipare, pavarësisht se tentojnë t'i fshehin nga mjedisi:

1. Janë shumë të ndjeshëm

2. Bien në emocionet e dikujt tjetër

3. Janë introvertë

4. Natyra i rinovon

5. E dinë kur dikush gënjen

6. Ndonjëherë japin shumë

7. Janë cak i njerëzve negativë

8. Janë shumë intuitivë

9. Preken lehtë nga stresi

10. Mund të shfrytëzohen nga të tjerët

11. Dashurojnë shumë thellë

12. Janë shumë krijues.