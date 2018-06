Pse preferohet që mbrëmjet t’i kaloni me familje apo shoqëri

Mënyra si e përmbyllni ditën ka shumë rëndësi për mirëqenien tuaj.

Andaj duhet t’u kushtoni rëndësi gjërave që i bëni para se të shtriheni për të fjetur, kjo kohë ka një peshë më të madhe se që keni menduar, andaj më e mira që mund ta bëni është t’ia kushtoni atë familjes apo miqve, transmeton kosovapress.

Vazhdimisht lexoni për krijimin e një baraspeshe në mes të punës dhe jetës personale. Në realitet një bilanc i tillë është shumë vështirë të arrihet.

Luani me fëmijët, dilni për kafe me miqtë, shijoni një vakt romantik me partnerin, apo dilni nëpër dyqane me miqtë- këto gjëra janë shumë të rëndësishme që të ndjeheni mirë para gjumit, e madje edhe të filloni ditën e nesërme në disponim.

Ndani para nga buxheti për gjërat që ju bëjnë të ndjeheni mirë.