Kjo mund t’u ndodhë valixheve në aeroport

Në valixhen e udhëtimit mos futni diçka me vlerë, e pret një fat i keq

Nëse keni marrë ndonjëherë një valixhe të dëmtuar pas një fluturimi, kjo video mund të hedhë dritë mbi atë që mund të ketë ndodhur me të. Vanessa Marsh ndau një video në Twitter, duke treguar makthin më të keq të çdo avioni.

Një punonjëse e aeroportit shihet duke hedhur valixhet e pasagjerëve e tyre si një copë plehërash në vend që ta linte butësisht rrëshqitjen poshtë shiritit, transmeton 21. Pasi videoja e Vanessas fitoi më shumë se 40 mijë shikime, Hawaiian Airlines dërgoi një përgjigje, duke premtuar se do të shikonte më tej situatën.

Ndërkohë videoja ka kaluar 62 mijë shikime.

Megjithatë, njerëzit ishin ende të zemëruar, duke kërkuar që ata të pushohen nga puna.

The mystery of all my broken suitcases is solved - this is the ground crew at Honolulu loading up a @HawaiianAir flight to Phoenix. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/rPwVobqXZO