Piktura e Picassos shitet për 115 milionë dollarë

Londër, 9 maj – Natën e parë u thye rekord në ankandin treditor me veprat e koleksionit privat të David Rockefellerit, ku u mblodhën 544 milionë euro në New York – një shumë që tashmë tejkalon vlerësimin e gjithë listës së shitjes me 1 mijë e 600 artikuj, që është parashikuar të thyejë rekord me 1 miliard dollarë.

Në mesin e veprave të artit të nxjerra në shitje nga shtëpia e ankandeve “Christie’s” në Manhattan, ishte vepra nga e ashtuquajtura rozë e Pablo Picassos që u shit për 115 milionë dollarë (97 milionë euro) dhe piktura e Monetit nga seria e tij e kopshteve që u shit për çmim rekord prej 84.7 milionë dollarësh (71 milionë euro), shkruan The Guardian.

Në aksion u shitën 44 lote në total nga koleksioni i artit modern të sektorit të miliarderëve të naftës, duke përfshirë vepra të njohura nga Paul Gauguin dhe Henri Matisse.

Por pika kryesore e shitjes në New York ishte “Young Girl with a Flower Basket” (Vajza me buqetë lulesh) një vepër e vitit 1905 e Piacassos, që u shit për 115 milionë dollarë, çmimi i dytë më i madh i një vepre të këtij artisti e shitur në ankand (më gjerësisht, sot në “Kohën Ditore”).

