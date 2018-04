Shtetasja ruse lë gabimisht bakshish në Zvicër 7,686 euro, provon t’i kthejë me polici

Një shtetase ruse ka dështuar gjatë pagesës me kartelë kreditore në një restorant, në Dietikon të Zvicrës dhe ky veprim i kushtuar shumë shtrenjtë.

Ajo gabimisht e ka dhënë bakshish shumën e lartë të të hollave, të cilën më nuk e ka pranuar mbrapsht.

Shtetasja 37-vjeçare ruse me vendbanim në Paris, nga mesi i shkurtit ka qenë në restorantin “Café New Point” me mikun dhe djalin e saj, për një kafe me tortë. Gjatë pagesës me kartelë kreditore, gabimisht e ka shtypur kodin 7686 si shumë bakshishi, pohon Olesja Schemjakowa në një intervistë me “Blick”, përcjell Albinfo.ch.

Gabimin e ka vërejtur vetëm kur nga fundi i muajit, kur i ka ardhur llogaria.

Që atëherë, ajo është përpjekur rregullisht, por pa sukses që t`i kthejë të hollat. Sipas firmës së kartelës kreditore dhe policisë, nuk bëhet fjalë për ndonjë mashtrim, prandaj rasti duhet të zgjidhet në mes të pronarit të restorantit dhe shtetases ruse.

“E kam thirrur disa herë shefin e restorantit, bile kam shkuar edhe me polici tek ai”, rrëfen Schemjakowa.

Përgjegjësi i restorantit fillimisht i ka premtuar se të hollat do t`ia kthejë. Por, që nga muaji mars, ajo nuk ka dëgjuar më asgjë prej tij.

“Është zhdukur”, thotë rusja 37-vjeçare.

Gjasat që t`i kthehen të hollat janë të vogla, pasi restoranti është i mbyllur për ndërrim pronarësh.