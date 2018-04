Gjobitet me 450 euro për hedhjen në shatërvan, presidenti i Romës jep 230 mijë euro

Kualifikimi i Romës në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve, pasi e eliminoi Barcelonën, ka sjellë skena jo të zakonshme në kryeqytetin italian.

Një ndër to ishte edhe hedhja e presidentit të Romës, James Pallotta në shtarëvan, përçka edhe është gjobitur me 450 euro, transmeton Koha.net.

Megjithatë Pallota ka kërkuar falje për këtë veprim te tij dhe ka dhuruar 230 mijë euro për të rregulluar shatërvanin.

00:00: #ASRoma President Pallotta celebrates 3-0 win by jumping in Piazza del Popolo fountain.



09:00: Pallotta fined €450 for jumping in fountain.



15:00: Pallotta apologises, pays fine & donates €230,000 to fix fountain in front of Pantheon.



Don’t jump in fountains kids! 🤣 pic.twitter.com/IBHwylgw82