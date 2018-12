Uiski i rrallë skocez shitet për mbi 1.5 milionë dollarë

Në muajin tetor një shishe Macallan, uiski skocez 60-vjeçar, vendosi rekord kur u shit në ankand për 1.1 milion dollarë.

#AuctionUpdate The Macallan 1926 60-Year-Old Malt in a unique bottle painted by Michael Dillon achieves £1,200,000, establishing a #WorldAuctionRecord for a bottle of #whisky https://t.co/cAChwR6HKq pic.twitter.com/8Tb93yjea5

Por rekordi pati jetë të shkurtër, pasi më 29 nëntor, një tjetër shishe Macallan 60-vjeçar u shit për mbi 1.5 milionë dollarë.

Sipas shtëpisë së ankandeve Christie’s, shishja u shit për 1,528,800 dollarë në një ankand të verërave e pijeve më të mira e më të rralla, zhvilluar në Londër.

This one-of-a-kind bottle of @The_Macallan 1926 60 year old just sold for a record $1.5 million at @ChristiesInc: https://t.co/4mWD3EtowM pic.twitter.com/SYRAzye1LJ