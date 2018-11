Pse macet u mjaullijnë njerëzve dhe jo maceve?

A keni parë ndonjëherë macen tuaj t’ju mjaullijë maceve të tjera? Mbase jo. Por macja juaj ju mjaullin juve, apo jo? Ndonjëherë non-stop? - shkruan Psychology Today, transmeton MAPO.

Ka një arsye për këtë. Në këtë artikull, unë do të flas për arsyen pse macet u mjaullijnë njerëzve. Unë pastaj do të flas për atë që ata janë duke u përpjekur për t’ju thënë kur mjaullijnë. Jeni dakord? Le të fillojmë.

Pse macet u mjaullijnë njerëzve?

Macja juaj u mjaullin sepse ajo është duke u përpjekur t’ju thotë diçka (padyshim)

Ju vëreni që macet e rritura nuk iu mjaullijnë maceve të tjera. Në vend të kësaj, ata komunikojnë nëpërmjet aromës, gjuhës së trupit, shprehjes së fytyrës dhe prekjes. Mjaullima është komunikim i drejtuar njerëzve. Macet kanë mësuar se ata nuk mund të komunikojnë me ne duke përdorur mënyrën se si ata e bëjnë me macet e tjera, prandaj macet u mjaullijnë njerëzve për të komunikuar. Shkencëtarët besojnë se macet kanë rafinuar këtë gjuhë ‘mjaullimash’ për të biseduar me njerëzit.

Mbresëlënëse, apo jo?

Si kujdestarë të maceve, është e rëndësishme që ne të kuptojmë se çfarë po përpiqet të na thotë macja jonë, sidomos kur është fjala për dhimbje sepse macet mund të jenë shumë delikate kur ata ndihen në siklet.

Pra, si mund ta kuptojmë se çfarë na thotë macja?

Nëse jetoni me një mace vokale ju do të vini re se si ato kanë tinguj të ndryshëm për mjaullimën e tyre dhe shumë ndryshime në ton dhe cilësi. Kur macja dëshiron ushqim apo vëmendje, atëherë mjaullimat do të duken të këndshme. Por në qoftë se macja juaj është e zemëruar apo e mërzitur, atëherë mjaullima duket shumë e pakëndshme sepse ajo ka për qëllim të marrë vëmendjen tone me çdo kusht.

Le të dekodojmë gjuhën e maceve tuaj për të kuptuar më mirë se çfarë do të thotë kur maceja juaj mjaullin:

Mjau e shkurtër ose një mjau e shpejtë. Kjo është një përshëndetje për ju.

Disa mjau ndaj jush. Kur ktheheni në shtëpi nga puna e një dite të gjatë ose macja juaj nuk ju ka parë për një kohë, atëherë do të vini re se macja juaj mund të mjaullijë më shumë herë. Kjo është një përshëndetje shumë e ngazëllyer nga macja juaj, diçka si: ‘Unë jam shumë e emocionuar të të shoh ty!’

Mjau mesatare. Kjo është si një lutje. Për shembull, ata mund të duan ushqim ose vëmendje.

Mjau të shpejta. Macja juaj është duke kërkuar diçka, të tilla si ‘më lejoni të dal tani!’

Mjau e ulët. Macja juaj po iu ankohet për diçka që e keni bërë gabim.

Mjau me zë të lartë. Macja juaj është e zemëruar ose në dhimbje. Për shembull, nëse ndonjëherë keni shkelur aksidentalisht në bishtin e maces, mund ta keni dëgjuar ta lëshojë një mjaullimë të fortë (Sigurohuni që kurrë të mos shkelni në bishtin e maces suaj!)

Macet jo vetëm që komunikojnë me mjaullima. Ata gjithashtu gërrhasin, ligjërojnë, dhe madje dërdëllijnë. Ata ligështohen te njerëzit për shumë arsye, dhe na takon si kujdestarë macesh që të përpiqemi të kuptojmë macet tona dhe të kuptojmë se çfarë duan.

Këtu janë disa arsye të tjera prej të cilave macet mund t’u mjaullijnë njerëzve:

Jam e stresuar. Kur macet janë të stresuara ata priren të bëhen më të zhurmshme se normalisht. Për shembull, kohët e fundit kam dërguar macen time te veterineri në një mbajtëse kafshësh shtëpiake. Ajo ishte padyshim e stresuar dhe e përkulur vazhdimisht kur gjendej aty.

Unë dua ushqim. Ju do ta dini kur macja juaj dëshiron ushqim, sepse ajo ka gjasa të lëshojë një lloj të caktuar mjaullime. Macja ime do të vazhdojë të ecë pas meje, duke mjaullirë sikur do të thotë “Unë dua ushqim tani, më ushqe!”

Më jepni vëmendje! Ndonjëherë gjithçka që ka nevojë një mace është vëmendja. Herën tjetër, maceja juaj do të fshihet pa ndonjë arsye të dukshme, t’i jepni pak kohë dhe të luani me të. Ajo do ta vlerësojë këtë.

Më lejo të hyj brenda! Kur një mace është mbyllur jashtë dhe dëshiron të hyjë, ajo do të mjaullijë derisa të hapësh derën. Macja ime nuk do të ndalonte së mjaullituri derisa dera të hapet dhe bekuar qoftë, sepse kur ajo mjaullin, tingëllon shumë bukur!

Unë kam vapë! Një mace femër mund të gërricet dhe të mjaullijë kur është shumë nxehtë.

Jam e lumtur dhe e kënaqur! Kjo është e ndryshme, sepse macja juaj nuk do të mjaullijë kur ajo është e kënaqur dhe e lumtur, por do të gërrhasë. Është e rëndësishme të theksohet se macet nganjëherë do të gërrhasin edhe kur janë në dhimbje.

Macet tona nuk mjaullijnë vetëm për qejf, por si një mënyrë për të na treguar se çfarë duan ose si ndjehen. Është e rëndësishme që t’i dëgjojmë me kujdes macet tona kur ata përpiqen të komunikojnë me ne. Kuptimi i maceve tona ndihmon në ndërtimin e një lidhje të fortë dhe lidhja është një gjë e bukur.

Dhe, siç thotë thënia, “Një mjaullimë është si një masazh për zemrën” (Stuart McMillan), që është shumë e vërtetë.