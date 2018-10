Ajo quhet Espresso Veloce Royal dhe është një aparat kafeje me vlerë 187 mijë euro.

Me një prodhim të kufizuar të frymëzuar nga një motor makine i Formula 1, makina luksoze është e veshur me ar të bardhë 18 karatësh, diamante, gurë ametist dhe e lustruar me fibra karboni.

Makina gjithashtu është e pajisur me një bombol me vrima nxjerrëse për raki, të përshtatshme për ata që duan të shijojnë një kafe me një shije më të fortë.