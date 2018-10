Më 2030 Xhakarta do të jetë qyteti më i madh në botë me 35.6 milionë banorë

Xhakarta, Indonezi

Ne po përballemi me një epokë të re në historinë e urbanizimit. Pesë qytete të reja mega (qytete me një popullsi që kalon 10 milionë banorë) do të mbizotërojnë në botë deri në vitin 2030. Në vitet ’50, New York ka mbajtur skeptrin, por shpejt ia dha Tokios. Vitin e kaluar, 26 nga 33 megapololet ekzistuese në botë ishin në vendet në zhvillim dhe në dymbëdhjetë vitet e ardhshme do të jenë pikërisht këto vende që do të dominojnë skenën e qyteteve të mëdha, me 5 metropole të reja të pafundme.

Tokio, Japoni

Xhakarta në krye që, në vitin 2030, do të arrijë rekord prej 35.6 milionë banorësh, duke hequr skeptrin nga Tokio që do të humbasë 2 milionë banorë për shkak të plakjes së përgjithshme të popullsisë.

Mega-qytetet më të populluara në vitin 2030 do të jenë Xhakarta, Tokio, Karaçi, Manila dhe Kajro. 5 kontinentet e para që do t’i presin ato do të jenë Kina, India, SHBA, Japonia dhe Brazili.

Karachi, Pakistan

Midis megapoleve, sipas studimit, kinezët do të bëhen gjithnjë e më të shtrenjtë, pasi rritja e vazhdueshme ekonomike do të rrisë fitimet. Ndërkohë, Londra, ndër më të mëdhenjtë europianë së bashku me Parisin, Moskën dhe Stambollin, do të bëhen më të kapshëm, pasi Brexit rrezikon të ulë çmimet e pronës banesore.

Raporti zbulon dallime të mëdha midis qyteteve mega që do të zhvillohen në vendet e Azisë dhe në vendet afrikane: disa qytete shumë të mëdha në Azinë Lindore janë viktima të një tendence të dukshme drejt plakjes, ndërsa Afrika përfaqëson zemrën e rritjes së popullsisë. Me pak fjalë, njerëz të moshuar në Azi, të rinj në Afrikë.

Ruanda do të rrisë popullsinë me 60%, në Kajro do të ketë 6.3 milionë banorë dhe do të bëhet qyteti më i madh në Afrikë në 2030. Vetëm 7,3% e banorëve të Xhakartës do të jenë më shumë se 65 vjeç në 2030, kundër Seulit dhe Shangait, të cilat do të kenë përkatësisht një rritje prej mbi 65 vjeç, 9,2% dhe 7,1% mbi 65 vjeç, i pari dhe 2.2 milion mbi 65 vjeç, të dytin. Pekini ndjek me 1.8 milionënjerëz të moshuar. Në 2030-ën, qyteti më i vjetër më i madh do të jetë Osaka me 31% të mbi 65-vjeçarëve.

Manila, Filipine

Katër mega-qytete të tjera janë planifikuar në Bogota, Chennai dhe Bagdad. Së fundi Çikago, qyteti i vetëm që nuk del në mes të kësaj rruge të zhvillimit të mega-qyteteve.

Për këto qytete të reja që do të zgjerojnë kufijtë e tyre, të pranishëm në vendet në zhvillim, por nuk korrespondojnë me një rritje ekuivalente ekonomike të rritjes ekuivalente. Fransua Vytautas Razvadauskas, analist i lartë Euromonitor International shpjegon: “15% e prodhimit të brendshëm bruto në botë vjen nga megalopolet, duke pasur parasysh se 60% e popullsisë botërore do të bëhet urbane nga 2030.

Kajro, Egjipt

Përkundër ndryshimeve në panoramën e megalopolit, tregjet kryesore të konsumit të së ardhmes do të vazhdojnë të jenë të vendosura në qytetet mega të zhvilluara, duke garantuar të ardhura më të larta, kujdes shëndetësor dhe infrastrukturë. Të ardhurat totale në dispozicion të një megacity të zhvilluar do të jenë rreth pesë herë më të mëdha se një mega-qytet në zhvillim në vitin 2030, – thekson analisti.

Paralelisht me zhvillimin e qyteteve më të mëdha, analistët raportojnë një rritje të fenomeneve alarmuese, në veçanti rritjen e krimit, trafikun e mbingarkuar dhe ndotjen urbane. Zhvillimi i megalopoleve shënon, në fakt, gjithashtu të dhëna të reja të mjerueshme për varfërinë. Analistët përmendin qytetin e Makoko, Lagos në Nigeri, lagjja më e madhe në botë me një popullsi prej 40,000 deri në 300,000. Rritja e tij është përjetësuar nga një migrim rurale në atë urbane dhe kalimi nga një fshat peshkimi në një lagje të varfër ka çuar në kushte të reja dhe të tmerrshme të jetesës.