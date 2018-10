Mollëkuqet pushtojnë shtëpitë në Britaninë e Madhe

Njerëzit në Britaninë e Madhe thonë se po befasohen nga një fenomen në shtëpitë e tyre. Mollëkuqet të cilat njihen se qëndrojnë kryesisht në livadhe, ato tani janë të pranishme në thuajse secilën shtëpi.

Ekspertët e mollëkuqeve thonë se vera e nxehtë ka rritur numrin e këtyre specieve, e cila fillimisht mbërriti në Britaninë e Madhe.

Një numër i madh i tyre janë shfaqur në rrjete sociale, ku shihet se ato kanë pushtuar shumë shtëpi, e kjo si pasojë e ardhjes së ditëve të ftohta, transmeton Koha.net.

Ato tani gjinden kudo, në mure, dyer, dritare e shtretër. E mira e krejt kësaj është se ato s’janë të rrezikshme.

Ndonëse njerëzit s’po ankohen, ata thonë se megjithatë është pamje e mirë kur i sheh ato ngado.

Attack of the Ladybirds update: its officially out of hand, I’ve lost control of the room 🐞🐞🐞🐞🐞#Ladybirds pic.twitter.com/UjsbNXleOA — Helen Ablett (@HAblett) October 5, 2018

Difficult to see but there are thousands of ladybirds out today. I can smell them in the air. pic.twitter.com/IfcnyfgEhq — Alex Murray (@AlexRJMurray) October 5, 2018

There seems to be a loveliness of ladybirds (ladybugs) in my window ☺️

That is the term for a group of ladybirds, right? pic.twitter.com/O9NKhCR33j — Emma Samms MBE (@EmmaSamms1) October 4, 2018