Fëmijët e Meghan dhe Harry nuk do të kenë mbiemër

Thashethemet e shtatzënisë po qarkullojnë rreth Meghan Markle dhe Prince Harry.

Këtë javë, psikologu televiziv Sally Morgan theksoi se çifti do të bëhen prindër deri në fund të vitit 2018. Me sa duket, Duka dhe dukesha e pasardhësve të Sussex nuk do të ndajnë të njëjtën mbiemër me familjen e tyre.

Nga tradita, anëtarët e familjes mbretërore thirren me titujt e tyre, kështu që ata nuk kanë mbiemra teknikisht.

Pavarësisht se mund të mendohet që fëmijët e ardhshëm të Meghan dhe Harry do të marrin këtë emër familjar, kjo nuk është në të vërtetë rasti.

Nëse Charles, babai i Princit Harry dhe William është Princi i Uellsit, ndaj edhe fëmijët e tij morën mbiemrin Uells kur ishin në shkollë.

Në të njëjtën mënyre, Princi Xhorxhi do të marrë si mbiemër titullin Kembrixhe. Për këtë arsye, Meghan dhe Harry ka të ngjarë të kalojnë “Sussex” në pasardhësit e tyre të ardhshëm.