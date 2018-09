Zbulohet emetimi i pazakontë i një ylli

Teleskopi hapësinor Hubble i NASA-s ka zbuluar një emision të pazakontë të dritës infra të kuqe nga një yll i afërt i neutroneve, duke treguar karakteristika të paparashikuara rreth objektit qiellor.

Ky është ylli i parë i neutroneve, në të cilin një sinjal i zgjatur është parë vetëm me dritën infra të kuqe.

Zbulimi i mrekullueshëm u bë nga një ekip hulumtuesish ndërkombëtarë, të cilët kanë ofruar dy shpjegime të mundshme për sinjalin e zgjeruar infra të kuqe - një disk me pluhur ose një erë energjike të njohur si era e pulsarit.

Shkencëtarët vëzhguan një zonë të zgjeruar të emetimeve infra të kuqe rreth këtij ylli të veçantë të neutroneve.

