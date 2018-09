Denis O’Connor, edhe pse 83 vjeç, u përlesh me grabitësit e armatosur e të maskuar, edhe pse ishte thjesht një klient në një pikë bastesh.

Irlandezët dallohen për shpirtin luftarak, por që një 83-vjeçar do të reagonte gjatë një grabitje, e do të përleshej me ta, askush nuk do e mendonte.

E gjithë ngjarja është filmuar nga kamerat e sigurisë, të shtunën që e lamë, rreth orës 18:30.