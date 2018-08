Belgjika përballet me verën më të nxehtë në histori

Bruksel, 24 gusht– Belgjika është përballur me verën më të nxehtë të historisë së saj, pasi temperatura mesatare e regjistruar në muajt qershor, korrik dhe gusht kaloi temperaturën rekord (19,7°C) të vitit 2003, njoftoi sot shefi i departamentit të parashikimit të motit pranë Institutit Meteorologjik, David Dehenauw.

”Sipas parashikimit të motit për javën e fundit të muajit gusht, që do të jetë me temperatura të paktën 20°C, mund të konfirmohet me një saktësi prej 90% se temperaturat rekord të vitit 2003 do të tejkalohen”, theksoi ai, transmeton ATSH.

Institutit Meteorologjik do të publikojë të dhënat më 1 shtator 2018.

“Sipas vëzhgimeve të kryera deri tani dhe parashikimit të motit deri më datën 31 gusht 2018, kjo verë do të jetë më e nxehta që prej vitit 1833”, nënvizoi Dehenauw në Twitter.

Sipas tij, vera 2018 është më e nxehta e regjistruar ndonjëherë në Belgjikë pasi ajo u përfshi dy herë me valët e të nxehtit gjatë tre muajve të fundit, një herë në qershor dhe njëherë në fillim të gushtit.