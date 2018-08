Modelja me sindromën Down do të sfilojë në New York

Marián Ávila është 20 vjeç dhe është një modele në Spanjë. Për disa javë ajo do të plotësojë një ëndërr të madhe, pasi do të sfilojë në New York për javën e modës.

Një mundësi e jashtëzakonshme për këdo që punon në fushën e modës, por për Marián është arritja më e madhe në jetë, pasi shumë pak besonin tej ajo, kur morën vesh që është me sindromën Down.

Megjithatë, gjendja e saj, nuk e ndali për asnjë moment 20 vjeçaren, e cila ka ndjekur pasionin me vendosmëri.

“Ëndrrat bëhen realitet”, shkroi ajo në blogun e saj për t’u treguar ndjekësve se do të ishte modelja e parë me sindromën Down që do të sfilojë në New York për Javën e Modës. Ishte stilistja Talisha White, ajo që zgjodhi Marián si një modele për linjën e saj të veshjeve.