Spikerja s’i mban lotët derisa raporton për fëmijët refugjatë

Rachel Maddow, spikere e “MSNBC”, ka shpërthyer në lot ndërkohë që raportonte lajmin e trishtë se administrata e Presidentit Donald Trump po strehon foshnje dhe fëmijë emigrantë të ndarë me forcë nga prindërit, në kafaze me dysheme prej betoni në Teksas.

Gazetarja po lexonte raportin nga “Associated Press” mbrëmjen e së martës kur emocionet e mundën përpara kamerave, transmeton Tch.

Imazhet e botuara këtë javë të fëmijëve dhe të rinjve në objektet e strehimit të SHBA-së kanë nxitur zemërim kudo në botë.

Rachel Maddow chokes up and cries on air as she struggles to deliver news that migrant babies and toddlers have been sent to "tender age" shelters pic.twitter.com/O6crm8cvyR