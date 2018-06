Vdes Eunice Gayson, vajza e parë në filmin James Bond

Eunice Gayson, e njohur më shumë si vajza e parë që ka luajtur në franshizën e famshme “James Bond”, ka vdekur në moshën 90 vjeçare, kanë thënë producentët e kësaj franshize.

Aktorja britanike, e cila ka luajtur në rolin e Sylvia Trench së bashku me aktorin e famshëm Sean Connery në vitin 1962 në filmin “Dr. No”, ka vdekur të premten mbrëma, sipas faqes së saj në Twitter, transmeton Koha.net. Ajo përshkruhet si “një zonjë e mrekullueshme e cila lë përshtypje të mira këdo që e takon. Do të na mungojë shumë”.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y