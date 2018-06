“Njëfarë Z. Piekyelny” përballë realitetin dhe imagjinatën në kërkim të personazhit

Prishtinë, 8 qershor – Ia kishte mësyrë ta vizitonte Bjellorusinë. Por të paktën asaj here nuk e kishte arritur epilogun e planifikuar. Mungesa e një bilete fluturimi do t’ia mbushte mendjen për të ndërruar rrugë. Shkrimtari francez François-Henri Désérable (31) e kishte menduar një tjetër opsion për të arritur në cak. Fluturimi do të bëhej për në kryeqytetin lituan, Vilnius, e më pas me tren ai do të udhëtonte drejt Bjellorusisë.

“Por në Vilnius ma kanë vjedhur kuletën dhe kam mbetur pa asgjë”, ka thënë ai në një bisedë me botues, shkrimtarë e lexues në ambiente të Aleancës Franceze në Prishtinë, të enjten. I ftuar si mysafir special në Panairin e 20-të të Librit në Prishtinë, Désérable ka folur për romanin e tij të ri, “Njëfarë Z. Piekyelny” të botuar në shqip nga shtëpia botuese “Buzuku”.

Pos librit të ri të Désérables, të enjten në kuadër të Panairit janë promovuar edhe vepra të tjera.

“Ilirët dhe Iliria”, botim i universitetit “Iliria”, ka bërë bashkë kumtesat e konferencës shkencore me të njëjtin titull të organizuar nga ky institucion më 2009.

Të mërkurën, gjatë Panairit të Librit në Prishtinë, është promovuar edhe libri “Harrimi i dashurisë” me autor Besnik Mustafajn, “Dështimi në jetë” me autore Elhame Gjyrevcin, vëllimi me poezi “Vjedhnajë ëndërrimi” me autore Valentina Saraçini, “Kthimi” me autor Albatros Rexhaj e “Në kërkim të gjyshit” me autore Urta Reçicën.

Deri të dielën, kur edhe do të mbyllet ky edicion i Panairit, do të promovohen edhe disa vepra të tjera. E sonte (e premte) bëhet ndarja e çmimeve të panairit të 20-të të librit “Prishtina 2018” (gjerësisht, sot në “Kohën Ditore”).

