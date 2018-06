Zbuloni “Kalanë”, festivali i parë ndërkombëtar i muzikës në Shqipëri

Blogu i famshëm londinez “STW” (Stamp the Wax) ka marrë në një intervistë të rrallë organizatorët e festivalit të parë ndërkombëtar të muzikës në Shqipëri, që titullohet “Kala”.

Në këtë intervistë unike organizatorët shpalosin detajet dhe sekretet që ky festival do t’i ofrojë gjithë të pranishmëve.

Franca dhe Kanadaja që të dyja kanë pretendime të larta për Rivierën e tyre, mbushur plotë resorte luksoze për të kaluar pushimet nën valën e ish-lëvizjes së muzikës “dance” të viteve më parë që ka përfshirë të gjithë botën, transmeton atsh. Shqipëria nuk shfaqet si një tjetër destinacion i këtij lloji, por e fshehur në lindje të Italisë ka një vije bregdetare të pastër dhe gjerësisht të paprekur nga turizmi dhe muzika.

Por fillimi i festivalit “Kalaja” këtë vit synon të sjellë ndryshime, duke shënuar gjithashtu festivalin e parë ndërkombëtar të muzikës në Shqipëri. Me një kurim në detaj dhe një organizim krijues, kalendari i programit është i përllogaritur me kujdes prgjatë një jave. Kjo është një ofertë e re dhe tërheqëse për rrethin europian të festivalit. Ende i fshehur pas vellos së edicionit debutues, biseduam me drejtuesit për të zbuluar më shumë në lidhje me origjinën e festivalit dhe t’i hedhim një sy zonës përreth.

“Kala” 2018 do të zhvillohet më 20-27 qershor. Biletat, fluturimet dhe akomodimi mund të gjenden në faqen zyrtare “www.kala.al”.

Si u shfaq fillimisht ideja për “Kalanë”?

Plani për të organizuar një festival veror ka qenë në qarkullim për disa vite. Kemi kaluar dy vitet e fundit duke eksploruar vende të ndryshme dhe Shqipëria na u propozua nga një mik që e kishte vizituar kohët e fundit. Ne menjëherë u dashuruam me këtë zonë dhe e dinim se do të sillnim diçka të re dhe emocionuese në tregun e festivalit. Ne donim një vend ku njerëzit të ndiheshin të lirë të bënin ç’të donin, larg kufijve të ngurtë të jetës normale. “Kalaja” ofron mundësinë perfekte për miqtë që të jenë të parët që do të shijojnë një festival në Shqipëri.

-Në Europë ka shumë festivale, çfarë ju bëri të mendonit se ky ishte një projekt që ia vlen të vazhdohet?

Ne besojmë se “Kalaja” do të jetë më shumë se eksperienca e një festivalit tradicional pasi jep mundësinë gjithashtu për të shijuar një destinacion të paeksploruar, që është shumë e rrallë këto ditë. Në Europë ka festivale të mrekullueshme por shumë persona për kërkojnë për eksperienca të reja. Kjo shihet me festivale që organizohen gjithnjë e më larg. Ne ndihemi me fat që kemi zbuluar një vend mahnitës si Shqipëria dhe që është kaq pranë. T’i japësh njerëzve mundësinë që të jenë të partë që shijojnë një festival muzike në Shqipër, përfundimisht ia vlen të ndiqet dhe do i bënë vitet e kaluara duke punuar fuqishëm për këtë që t’ia vlejnë.

-Deri tani e keni mbajtur të fshehtë. A mund të na tregoni pak më shumë në lidhje me vendin ku do të organizohet “Kalaja” dhe përse bëtë këtë zgjedhje?

“Kalaja” do të organizohet në Dhërmi, një fshat bregdetar në Rivierën shqiptare që ndodhet mes qytetit të Sarandës dhe Vlorës. Kur bëhet fjalë për udhëtime, ka shumë pak mistere të mbetura në Europë dhe bregdeti shqiptar është pak a shumë ndalesa e fundit europiane nën rrezet e diellit që nuk është bërë një destinacion për pushimet bregdetare. Dhërmiu është vendi më i bukur përgjat rivierës dhe një xhevahir i fshehur.

-Cila ka qenë qasja juaj në programimin e festivalit?

Sikurse ka thënë Moodymann, ka vetëm dy kategori muzikash, ato që janë të bukura dhe të tjerat. Lista e muzikave në “Kala” përfshijnë një gamë të gjerë muzike vërtetë të mirë, nga zgjedhje krejt të panjohura deri tek ikonat bashkëkohore, nga legjenda të gjalla tek yjet në rritje, nga ritmet “funk” dhe “soul” tek ato “disco” dhe “techno”. Ne thjesht zgjodhëm artistët që duam të dëgjojmë në plazh, pa vendosur limitime mbi gjininë apo profilin.

-A e ka mbështetur festivalin bordi turistik i Shqipërisë?

Ata kanë qenë thjesht të mrekullueshëm. Ata nuk presin dot për t’i prezantuar vendin e tyre botës dhe e shohin “Kalanë” si një mënyrë të mirë për ta filluar këtë. Shumë vende të tjera në Ballkan kanë filluar me turizmin e festivaleve, pra kjo është një rrugë e provuar dhe e testuar dhe ata janë plotësisht dakord me këtë.

-Për këdo që nuk e njeh Shqipërinë por po kërkon diçka të re, përse ia vlen të vizitohet kjo pjesë e Europës?

Riviera shqiptare është një vend i pazuluar, me natyrë mahnitëse, ujëra të kaltër, plazhëra me rërë dhe një trashëgimi të pasur arkeologjike dhe kulturore. Është më interesante dhe piktoreske se sa vendet që e rrethojnë, si dhe një prej vendeve më unike në Europë. “Kala” 2018 do të jetë festivali i parë ndërkombëtar i muzikës në Shqipëri, jemi shumë të emocionuar që do të jemi në gjendje të prezantojmë këtë pjesë të mrekullueshme të botës tek një audiencë e gjerë. Peizazhi, ushqimi dhe njerëzit janë thjesht të mrekullueshëm dhe besojmë se ata meritojnë më shumë njohje ndërkombëtare. Nëse i hedh një vështrim të shpjetë forumeve të udhëtimeve do të keni një ide të qartë se sa përshtypje të mirë kanë njerëzit pas vizitës së tyre të parë në këtë vend, që shpesh herë kthehen sërish.

-Çfarë ju emocionon më shumë nga edicioni i parë i “Kalasë”?

Eventet e para janë gjithnjë speciale. Aty ka një atmosferë lirie, zbulimi dhe aventure që nuk përsëritet asnjëherë. Emocionin i asaj lloj ndjesie, të diçkaje unike është i paçmuar dhe ne jemi shumë të emocionuar që jemi në gjendje ta ndajmë atë me një grup special personash.

-Cilat janë planet tuaja afatgjata për festivalin?

Ne dëshirojmë t’i japim gjithnjë e më shumë personave mundësinë që të kombinojnë muzikën dhe pushimet në këtë vend të veçantë por pa ndikuar në natyrë apo përreth. Jemi duke punuar aktualisht me sipërmarrjet lokale dhe qeverinë e Shqipërisë për një plan të qëndrueshëm për të garantuar mundësinë e vazhdimësisë së organizimit të eventit në vitet në vijim.

Eksplorimi i “Kalasë”

-A mund të na bëni një prezantim të shkurtër të çdo skene të festivalit?

Fillimisht kemi “Empire”, një zgjatim i klubeve të hapur “vintage” me bare, kolltuqe dhe që ka plazhin e tij privat ku do të presë artistët kyresorë.

Disa hapa më poshtë duke ndjekur bregdetin do të arrini tek “Splendour Beach Bar”, vendi perfekt për të shijuar një kokteil nën muzikën bregdetare, peshk lokal të gatuar në zgarë dhe ushqime deti, banjo dielli dhe kërcim.

Më pas vjen “The Cove”, një plazh intim në një gji të vogël ku do të presë aktrime nga perëndimi në agim.

“Yacht Club” është një vend i rehatshëm për orët e vonëta të natës me një tarracë që ngjason si një jaht që qëndron buzë ujit dhe që rrethohet nga dy plazhra privatë të vegjël.

Rreth 10 minuta largë me varkë është Gjipeja, një pyll bregdetar në fund të një kanioni të rrethuar nga shkëmbenj të mëdhenj rreth 30 metra, shpella dhe ujëra kristal të pastër.

Zakonisht në festivale, udhëtimi është kryesisht diçka që e mendon më pas, por ju po e bëni atë një pjesë të rëndësishme të eksperiencës së festivalit. Mund të na shpjegoni më shumë?

Mendimi fillestar është që të fluturosh për në Tiranë, që është kryeqyteti i Shqipërisë dhe e vetmja portë hyrëse në vend për udhëtarët nga ajri, por jo shumë linja ajrore fluturojnë për në Tiranë dhe aeroporti është rreth katë orë udhëtim me makinë larg ku duhet të kalosh rrugë përgjatë malesh të mëdhenj.

Pjesa jugore e Shqipërisë, ku do të zhvillohet festivali, është shumë afër ishullit grek të Korfuzit, ku ka fluturime me çmime shumë të ulëta dhe rruga për të mbëritur tek “Kalaja” është më e lehtë dhe piktoreske. Kjo do të thotë se miqtë do të zbresin në Korfuz dhe do të marrin një anije që do t’i sjellë në brigjet shqiptare. Më pas një mikrobuz do t’i sjellë në vendin ku do të zhvillohet festivali. Futja e elementit varkë ofron diçka vërtetë ndryshe dhe i jep miqve një eksperiencë shlodhëse ndërkohë që janë duke ardhur.

-Si do të funksionojë akomodimi për “Kalanë” e parë?

Kjo është një prej pjesëve më të mira të eksperiencës në festivalin tonë dhe ne jemi vërtetë krenarë për këtë. Shtëpiza plazhi ekzotike ose hotelet luksoze me pamje nga Deti Jon nuk janë akomodimi që gjen në çdo festival! Të gjitha paketat tona të akomodimit kanë të përfshirë një byzylyk dore të festivalit. Ne po punojmë me aktorë lokal për të qenë të aftë të ofrojmë një gamë të gjerë të akomodimit cilësor me një çmim të arsyeshëm. Për shembull tre netë hoteli fillojnë nga 162 paund dhe shtatë netë në hotel me 235 paund.

-A ka ndonjë prekje ekstra që jeni duke punuar që do e bëjë “Kalanë” të dallojë nga festivalet e tjera në Europë?

“Kalaja” është më shumë se thjesht një eksperiencë festivali. Programi i festivalit është menduar për t’i dhënë hapësirë festave, relaksit dhe eksplorimit të zonës së jashtëzakonshme. Ndryshe nga eventet muzikore, ne ofrojmë gjithashtu një listë me aktivitete shumë argëtuese dhe për mirëqenien, nga joga dhe masazhi në plazh tek sportet me kajak, zhytja, parashutizmi dhe ekskursionet për të eksploruar mrekullitë natyrore të Rivierës shqiptare.

Në ditët e fundit të festivalit do të ketë ekskursione si rafting në Kanionet e Osumit që i dërgon miqtë përgjat një lumi të jashtëzakonshme të rrethuar nga male. Ne ofrojmë gjithashtu një eksperiencë parashutizmi nga malet që rrethojnë zonën e festivalit drejt në plazhin aty pranë. Shpresojmë se miqtë do të përfitojnë nga këto mundësi që të përjetojnë bukuritë e vendit.

Një tjetër element interesant dhe me shumë mundësi ekskluziv është festa e rezidentëve. Kemi zgjedhur një grup të vogël me DJ fantastik që i pëlqejmë shumë dhe u kemi kërkuar atyre të luajnë në një plazh të fshehur që quhet Gjipe ku shkohet vetëm me varkë. Jan Schulte, John Gomez, Bjorn Torske, Nick The Record, Jenifa Mayanja dhe Brian Not Brian do të luajnë me radhë gjatë fundjavës. Ju thjesht mund të vini dhe të humbisni në këtë atmosferë dhe nuk nevojiten prenotime! Festa në Gjipe do të jetë një nga ato që miqtë nuk do e harrojnë për vite me radhë!