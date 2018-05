Filmi “Bogota Change” të premten shfaqet në kinemanë “Jusuf Gërvalla” në Pejë

Më 01, 08, dhe 15 qershor prej orës 16:00 në kinemanë “Jusuf Gervalla” në Pejë vjen filmi ‘Bogota Change” me regji të Andreas Mol Dalsgaard, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

“Një portret emocionues dhe redaktues i një qyteti që është ngritur si një feniks nga hiri. Bogota, kryeqyteti i Kolumbisë, njihej prej kohësh si një nga qytetet më kriminale, të rrezikshme dhe të papërshtatshme në botë. Ndryshimi erdhi në 1995, kur Antalas Mockus u zgjodh kryetar i bashkisë së qytetit me një fitore të madhe. Ai u mësoi qytetarëve të jetojnë së bashku dhe të marrin përgjegjësi. Pastaj Mockus hapi rrugën për pasardhësin e tij, kryebashkiaku tjetër vizionar, Enrique Peñalosa, i cili do të transformonte infrastrukturën e qytetit që nga viti 1998 e tutje. Peñalosa mbikëqyri krijimin e shtigjeve të biçikletave, parqeve me gjethe, fushave sportive, terreneve sportive, bibliotekave dhe projektin ambicioz të transportit publik Transmillennium”, thuhet në komunikatë, transmeton Koha.net.

Regjisori Andreas Mol Dalsgaard kombinon rrugët, intervistat, pamjet arkivore dhe animacionet në një rindërtim dinamik të kësaj historie suksesi. Është tregimi i dy burrave, të cilët, pa u ngarkuar nga politika partiake, arritën të transformonin privimin e pashpresë në një fillim të ri. Sot, metamorfoza e Bogotas shihet si një shembull i shkëlqyeshëm i rinovimit njerëzor urban.

Ky film shfaqet në kuadër të iniciativës “Hacking - Urban Space” iniciativë kjo e marrë nga DokuFest në bashkëpunim me Anibar dhe Termokiss për shfaqjen e filmave me tema të ndryshme të fokusuara në sfidat e strategjisë urbane, rritje të popullsisë, bllokime të transportit, ambiente dhe probleme të tjera me të cilat ballafaqohen çdo ditë qytetet më të mëdha të Kosovës.