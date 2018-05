Kosova hap pavijonin në Cannes, merr ftesë për në Argjentinë

Me një ftesë zyrtare për t’u bërë pjesë e festivalit të njohur të Amerikës Latine, që për çdo nëntor tubon në tregun e vet në Argjentinë filmbërës nga e gjithë bota, Kosova e ka nisur mbarë prezantimin në Cannes.

Flamuri i shtetit të Kosovës dhe ai i Shqipërisë, janë valëvitur mbi pavijonin e përbashkët të të dyja shteteve, në rivierën franceze, nga e cila kthen sytë gjithë bota e filmit kur hapet edhe zyrtarisht Festivali i Filmit në Cannes, shkruan sot “Koha Ditore”. “Marche Du Film”, konsiderohet si tregu më i madh i filmit në botë që mbahet krahas Festivalit, i cili të martën hapi edicionin e 71-të.

Pavijoni i Kosovës, i përbashkët me atë të Shqipërisë, në prezantimin e shtatë me radhë të kinematografisë kosovare, ka zënë vend në një hapësirë ndërmjet shteteve me industri të zhvilluar filmi.

Takimet me udhëheqës institucionesh të njohura të filmit, nënshkrimi i një marrëveshjeje bashkëpunimi me një shtet fqinj, shpalosja e katalogut me filmat që janë në proces të realizimit e atyre të finalizuar, gjetja e mundësive të bashkëpunimit e prezantimi para selektorëve të festivaleve, mbeten objektivat kryesore për Qendrën Kinematografike të Kosovës në Cannes.

Drejtori i këtij institucioni, Arben Zharku, të martën, e ka dhënë lajmin e parë të mirë nga pavijoni i Kosovës në Cannes. Një ftesë zyrtare për t’u prezantuar në tregun e filmit të festivalit “Mar del Plata International Film Festival”, që mbahet në Argjentinë, është e para që ka marrë ky institucion, qysh në ditën e parë të festivalit.

Katalogu i Qendrës Kinematografike që shpaloset në pavijonin e mbushur me posterë filmash – mes së cilëve bie në sy “Fusha e mëllenjave” i Arzana Krajës - është ndër mundësitë më të mira për t’i informuar ata që ndalen aty. Mes filmave të prezantuar në katalog janë “Qiej të trazuar”, “Aga”, “Cold November”, “Gjumë dhe dashuri”, “Një tregim Prishtine”, “Klithma”, “Ajo”, “Drita”, “Gardhi” e të tjerë.

Sipas Zharkut, një tjetër takim i caktuar është ai me përfaqësues të “Euroimage”.

Veç prezantimit në pavijon, kinematografia kosovare do të përfaqësohet në Cannes edhe nëpërmjet filmit “Rreze” me regji të Lorena Sopit, që do të shfaqet premierë në kuadër të “Short Film Corner”. Filmi bazohet në ditarin e Rreze Abdullahut dhe në 12 minuta shpalos një ditë nga lufta e fundit në Kosovë... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.