Tenori Ramë Lahaj me 8 maj vjen me koncert në Prishtinë

Tenori i njohur Ramë Lahaj po vjen në Kosovë.

Me datë 8 maj, tenori me ftesë të ambasadores Nataliya Apostolova do të mbajë koncert në Prishtinë. Siç transmeton KultPlus, koncerti do të mbahet në Amfiteatrin e Ri të Bibliotekës Universitare në Kosovë.

Lahaj nuk ka koncertuar asnjëherë në Kosovë prej kohës kur nisi të merrte famë.

Koncerti do të jetë i hapur për të gjithë, por biletat duhet siguruar paraprakisht.

Koncerti po vjen në kuadër të “Ditëve të Evropës”, që festohen në Kosovë, me organizim të Zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë.

Lahaj një ditë më pas do ta mbajë një masterklasë në të njëjtin lokacion.

Lahaj ishte njëri ndër fituesit e çmimit OPERALIA, ndërsa së fundmi ka koncertuar bashkë me Placido Domingon. Ai është ndër tenorët më të mirë të gjeneratës së tij dhe premton shumë në botën e muzikës klasike.