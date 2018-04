Express sot për ndërtimin e Teatrit të Operës dhe Baletit

Emisioni i pasdites në Kohavision edhe sot sjellë laramani materialesh nga politika, kultura, showbiznesi, sporti e shumëçka tjetër.

- Lamtumira e fundit për Artin! Mes lotësh e dhimbjesh varroset 23 vjeçari

- Zvarritja pa fund. Kur do të ndërtohet Teatri i Operës dhe Baletit? Për këtë do të diskutohet në studion me të ftuarit: Samir Hoxha, këshilltar i lartë i Ministrit të Kulturës, Yll Rugova, drejtor i Kulturës në Komunën e Prishtinës, Baki Jashari, drejtor i Filarmonisë së Kosovës dhe Besa Luzha, profesoreshë e muzikës.

- Në Express Intervistën do të flitet për dhunën në familje. Ky fenomen mbetet në shkallë shqetësuese në vendin tonë. I ftuar në studio për të diskutuar për këtë çështje është, Naim Çelaj, koordinator nacional për dhunën në familje.

- Linda sjellë recetën e radhës, biskota çokollate

- Rubrika Express Sing ju prezanton sot Genca Morinën

- Skerdi vjen me “Show”.A do të ketë bashkëpunim sërish me Gjikon?

