Në Muzeun e Kosovës mbahet aktivitet artistik me fëmijët me autizëm dhe të SOS Fshatrave

Në Lapidariumin e Muzeut të Kosovës, sot u zhvillua aktiviteti nga projekti “Art ecological project”, në të cilin morën pjesë fëmijët nga Asociacioni Nacional i Autizmit të Kosovës, dhe fëmijët nga SOS Fshatrat e Fëmijëve të Kosovës, të cilët përmes pikturave paraqitën “botën e tyre”, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

Më tutje bëhet e ditur se, “‘Art ecological project’, është projekt që përfshinë fëmijë nga shkolla fillore dhe të terrenit të cilët studiojnë Shkollën e Artit. Ku, dhjetë pikturat më të mira do të ekspozohen në Venedik”.

i Muzeut të Kosovës, Skënder Boshtrakaj me këtë rast ka thënë se mundësia për të punuar me këta fëmijë i obligon edhe më tepër që të krijojnë mundësi edhe më të qasshme, transmeton Koha.net.

“Nismat e tilla jo vetëm që i mirëpres, por me shumë kujdes dhe përgjegjësi iu përkushtohem. Gëzimi dhe disponimi i këtyre fëmijëve për të qenë pjesëmarrës në aktivitetet e Muzeut të Kosovës, do të thotë shumë si për mua, poashtu edhe për stafin tim, madje kjo na obligon që ne të punojmë edhe më fortë dhe të krijojmë mundësi edhe më të qasshme. Kontributi ynë në këtë drejtim, shpresojmë të jetë një pikënisje e cila do të sjellë bashkëpunime me anë të të cilave ne bashkarisht me idetë, aktivitetet dhe programet nga ato vetëdijësuese deri tek ato sociale etj., të jemi mesazhi më i mirë për qytetarët dhe botën”, është shprehur ai,

Realizimi i këtij projekti, është rezultat i bashkëpunimit të Muzeut të Kosovës, Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fondacioni “Ibrahim Kodra”, Asociacioni Nacional i Autizmit të Kosovës, SOS Fshatrat e Fëmijëve të Kosovës, Shkolla e Artit Pamor “Adem Kastrati” – Gjilan.

Qëllimi i këtij bashkëpunimi është mbështetja financiare për aktivitetet e arkitektëve të rinj nga Kosova me rastin e pjesëmarrjes në ngjarjen kolaterale “New Urbanistic” në Bienalen e Arkitekturës së Venedikut, për vitin 2018, në promovimin dhe përkrahjen kulturore gjatë vitit 2018.