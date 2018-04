Vdes aktori i “Austin Powers”, Verne Troyer

Ka vdekur aktori i komedive “Austin Powers”, Verne Troyer në moshën 49 vjeçare, raporton The Guardian

Ai është i njohur për rolin e tij Mini Me në “Austin Powers”, transmeton Koha.net.

Duke pasur përvoja të këqija dhe probleme me alkoolin, Troyer gjatë këtij muaji ishte dërguar në spital. Përmes rrjeteve sociale familja e tij ka konfirmuar vdekjen e tij.

“ Me trishtim të madh dhe zemër të rënduar shkruajmë se Verne sot ka vdekur. Verne ishte një individ jashtëzakonisht i kujdesshëm. Ai donte që t’i bënte të gjithë të buzëqeshnin, të lumtur, dhe qeshnin. Secilin që kishte nevojë ai do ta ndihmonte në çdo masë që ishte e mundur. Verne shpresonte se do të bënte ndryshime pozitive me platformën që kishte dhe punonte për ta përhapur atë mesazh çdo ditë”, thuhet në deklaratë.