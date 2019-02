Ekzekutivi ndan fonde për film, favorizohet “Lojë jete”

Nga kategoria e shpenzimeve dhe rezervës, qeveria e drejtuar nga kryeministri Ramush Haradinaj, e ka obliguar Ministrinë e Financave që t’i transferojë 180 mijë euro në xhirollogarinë e produksionit “Iliria Film”, e cila do ta realizojë projektin filmik “Lojë jete”.

I prezantuar si bashkëproduksion kosovaro-amerikan, filmi me tekst dhe regji të Luan Kryeziut, po konsiderohet të jetë përfshirë në një skandal, pasi që qeveria e vendit e ka veçuar këtë projekt, duke e mbështetur atë me një shumë të madhe financiare dhe jashtë kritereve.

Protagonisti kryesor i projektit filmik “Lojë jete”, Luan Kryeziu, ka deklaruar shkurt për Kohavisioin se çdo projekt që është në interes të shqiptarëve ka dhe do të ketë sulme, sikurse edhe përkrahje.

“Për neve është me rëndësi që filmi të realizohet sa më mirë dhe ta arrijë qëllimin e tij. Me këtë pjesëmarrje financiare, ne kemi fituar mundësinë të kemi artistë të ndryshëm nga Kosova në projekt. Përndryshe, filmi do të bëhej pa artistë nga Kosova dhe nuk do të ishte prodhim kosovar”, ka thënë Kryeziu.

Kohavisioni ka provuar të kontaktojë edhe me Zyrën e Kryeministrit Haradinaj për veprimin që ta mbështesë këtë projekt filmik, por nuk ka marrë përgjigjen e duhur, përveç një shpjegimi të shkurtër i cili thotë: “Ju lutem shikojeni mbledhjen e qeverisë dhe merrni informatat e sakta se si ka rrjedhur i gjithë procesi. Në anën tjetër, vendimet e qeverisë, posa të përfundojnë procedurat e brendshme, dalin edhe ne ueb-faqen e Zyrës së Kryeministrit”.

Të mërkurën gjatë ditës, për këtë hap të cilësuar si jo legjitim, që qeveria e kishte marrë më 12 shkurt të këtij viti, ka reaguar edhe shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së Avdullah Hoti, i cili ka sqaruar se si bëhet mbështetja financiare e projekteve filmike.

“Ekziston Qendra Kinematografike e Kosovës, që sipas ligjit është institucion publik qendror për kinematografi, me qëllim realizimin e politikave kinematografike për interesin publik dhe çdo vit organizon thirrje për subvencionimin e projekteve filmike. Gjykojeni vetë se çfarë i thonë kësaj mënyre te shpenzimit te buxhetit.”

Është raportuar se në mbledhjen e qeverisë, zëvendësministrja e Kulturës, Leonora Morina-Bunjaku ta ketë prezantuar kërkesën për mbështetjen e filmit “Lojë jete”.

“Kërkesa është në rregull, mirëpo ne nuk kemi mjete financiare për të ndarë. Nëse gjenden mundësi tjera, fonde tjera nga qeveria, Ministria e Kulturës e mbështet”, kishte deklaruar ajo.

Mirëpo, kërkesa kishte gjetur mbështetje nga vetë kryeministri Haradinaj.

“Në materialet që kemi para vetes, ‘Iliria Film’ ka parashtruar kërkesë në Ministrinë e Kulturës. Bëhet fjalë për realizimin e filmit artistik ‘Lojë jete’, ko-produksion Kosovë- SHBA. Bazuar në kërkesën e lartcekur, janë kërkuar mjete financiare në vlerë të 180 mijë eurove. Pra, nga kategoria e shpenzimeve rezervë”, kishte theksuar kryeministri Haradinaj.