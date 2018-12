Muzika e jugut pjesë e “O.Taka” në premierën e së enjtes

Muzika e jugut të Shqipërisë do të jetë pjesë e shfaqjes e baletit “O.Taka” që nesër do të ketë premierën me Sinan Kajtazin si koreograf.

“O.Taka” është shfaqja ku balerini Kajtazi për herë të parë e provon veten si koreograf.

Kajtazi është kujdesur edhe për muzikën e shfaqjes. Siç tha ai në emisionin “SOT” në KTV, do të ketë muzikë të jugut të Shqipërisë me disa modifikime. Edhe klarineta do të jetë pjesë e muzikës.