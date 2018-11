Nis në Prishtinë “Java e Filmit Izraelit”

“Java e Filmit Izraelit” ka nisur mbrëmë rrugëtimin për të shpalosur para publikut kosovar filma të njohur nga Izraeli. Kjo ngjarje tradicionale e cila po organizohet për herë të 11-të me radhë është si një përmbushje e nevojës për mirëkuptim në mes të shoqërive në mënyrë që të ketë më shumë njohje midis njerëzve dhe kulturave. E filmi është njëri nga dimensionet që ndihmon që të arrihet ky qëllim. Në këtë rast këmbimin kulturor me Izraelin po e mundëson Bashkësia Hebreje – Bet Israel Kosova në bashkëpunim me Ambasadën e Izraelit në Beograd.

Në ambientet e Kinemasë ABC njerëzit kishin filluar të vinin e të zinin vendet e tyre ku me një pritje të ngrohtë nga organizatorët gjithçka dukej si fillim i mbarë.

Pasi sallën e kinemasë e zunë njerëzit, aty erdhi edhe kryeministri i Kosovës – Ramush Haradinaj, dhe zëvendësministri Behxhet Pacollli, por edhe këtë vit me ardhjen e saj kishte nderuar këtë manifestim kulturor mysafirja speciale ambasadorja e Izraelit në Beograd Alona Fisher Kamm.

Në hapjen zyrtare të festivalit, fillimisht fjalën e mori kryetari i Bashkësisë Hebreje- Bet Israel, Ruzhdi Shkodra, i cili e tregoi edhe qëllimin kryesor të këtij organizimi.

“Për të 11-tën herë me radhë po e organizojmë “Javën e Filmit të Izraelit në Kosovë”. Ky organizim bëhet për të vetmin qëllim, për të rritur bashkëpunimin kulturor në mes të dyja vendeve. Edhe ne kemi arritur një herë të organizojmë javën e filmit të Kosovës në Izrael në saje të ndihmës së ish ministrit të jashtëm, Enver Hoxha. Kjo ka ndodhur pikërisht në Jerusalem, ku atje është prezantuar me filmin “Njeriu prej dheu” regjisori ynë Enver Petrovci para një publiku të madh”, ka thënë në fjalën e tij Shkodra, i cili tutje falënderoi të pranishmit që e nderuan këtë ngjarje me ardhjen e tyre.

Tutje fjala iu dha kryeministri të vendit – Ramush Hardinajt i cili vlerësoi marrëdhëniet e Kosovës me Izraelit dhe tha se historikisht kosovarët kanë ndihmuar shumë popullin e Izraelit, në Luftën e Dytë Botërore dhe në të tjera skenare të errëta në historinë jo shumë të largët.

Ambasadorja e Izraelit në Beograd, Alona Fisher Kamm, e cila këtë organizim e hapë për të tretën herë, u shpreh e lumtur që tashmë është bërë traditë të takohen këtu

“Është hera e tretë për mua që e hap këtë organizim, dhe po shoh fytyra që i njoh, e kjo do të thotë se kemi krijuar traditë me këtë organizim. Me anë të këtij festivali po paraqesim aspekte të ndryshme të jetës dhe kulturës së Izraelit, në Kosovë, para audiencës kosovare. Shpresoj që me kalimin e kohës do të forcojmë marrëdhëniet Kosovë-Izrael dhe se mund të bëjmë më shumë në ekonomi, kulturë e në fushat tjera”, është shprehur ambasadorja e cila tutje tregoi se kishte dëgjuar edhe për Besën – ndjenjën e mikpritjes shqiptare, andaj sipas saj ka ardhur koha që të reflektohet mbi solidaritetin në përgjithësi.

Fisher Kamm tutje foli më shumë rreth tre filmave që do të shfaqen gjatë “Javës së Filmit Izraelit” në Kosovë e kështu për ta lënë publikun që vetë ta shijojë e vlerësojë filmin “Saving Neta”, me regji të Nir Bergman i cili ishte përzgjedhur të shfaqej sonte në hapje të “Javës së Filmit Izraelit”.

Ky film i cili përcillte humor, dramë, dashuri dhe shpresë, tregon historinë e katër grave jeta e të cilave ndryshon

sapo takojnë një burrë me emrin Neta ku fillon një marrëdhënie familjare në jetën moderne.

Filmi është një prodhim i vitit 2016, fitues i shumë çmimeve, dhe me aktorë kryesorë: Rotem Abuhab, Emma Alfi Aharon dhe Naama Arlaky.

“Java e Filmit Izraelit” vazhdon deri me datë 1 dhjetor. Më 30 nëntor me fillim nga ora 15:00 vjen dokumentari i regjisorit Ido Haar “Presenting Princess Shaw”. E më 1 dhjetor me fillim nga ora 15:00 shfaqet filmi i regjisorit Maha Haj “Personal Affairs” ndërsa në terminin e orës 22:00 shfaqet premiera e filmit “Hunter Killer”/ Jeta Zymberi – KultPlus/.