Koncerti i veprave moderne kulmoi me dramën për heroin kombëtar

Prishtinë, 29 nëntor – Me duar në gjoks ka bërë shqiponjën dhe në këtë mënyrë, kompozitori i njohur, Fahri Beqiri është përkulur para publikut teksa ka shprehur mirënjohjen për interpretimin e veprës së tij, që e ka kompozuar para një gjysmë shekulli. Është vepra që ia ka kushtuar heroit kombëtar, Gjergj Kastriotit-Skënderbeut.

Në vitin mbarëkombëtar për të shënuar 550-vjetorin e vdekjes së heroit, Filarmonia e Kosovës e interpretoi të hënën mbrëma. Vepra që përcillet me një temë, nëpërmjet tingujve nis rrëfimin për fuqinë e madhe osmane që kishte shkelur trojet shqiptare, por njëkohësisht edhe shtrirjen e saj përtej Evropës. Ashtu siç e përshkruan Beqiri, rrëfimi vazhdon me lindjen e Skënderbeut, që përthekohet me tinguj të butë. Fuqizimin e tij ai e paraqet me intensifikimin e tingujve. Të tilla janë edhe dyluftimet, betejat. Kulmon me fitore, me një kreshendo. Por njëkohësisht Beqiri thotë se në fund mëton të tregojë se ushtria osmane vazhdoi sundimin e saj edhe 500 vjet.

Si e tillë, poema dramatike “Skënderbeu” e Beqirit u bë një prej veprave më të rëndësishme të programit të koncertit të fundit të Filarmonisë së Kosovës. Kjo vepër e vitit 1968, e interpretuar për herë të parë në Beograd dy vjet pas kompozimit, për t’u luajtur ndër vite edhe në Bosnjë, Maqedoni, Shqipëri, Turqi e vende ta tjera. Tonaliteti i përdorur në këtë vepër është tingëllimë e muzikës shqipe të asaj pjese që kishte ndikim oriental. Orkestra e zotëroi këtë vepër, por disa pjesëve sikur u mungoi fuqia që vepra e kërkon.

Poema dramatike ishte vetëm një prej pesë veprave në program.

Para saj, orkestra solli dy vepra moderne të kompozitores dhe pianistes franceze Françoise Choveaux. Koncerti u hap me “Simfoninë indigo op. 2” për orkestër harkore/ Sihana Klisurica

