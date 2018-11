Portreti me fishekë i Adem Jasharit, në restaurim

Prishtinë, 29 nëntor – Kompleksi memorial “Adem Jashari” në Prekaz të Skenderajt mbetet një nga vendet më të vizituara në festat kombëtare, e veçmas edhe më 28 Nëntor kur shënohet edhe ditëlindja e komandantit legjendar.

Por vizitorët e së mërkurës aty nuk e kanë pasur mundësinë ta shohin portretin e Jasharit prej 25 merash katrorë të punuar me fishekë nga Besart Gashi. Vepra që ishte inauguruar në mars të këtij viti, është dëmtuar. Të martën është larguar krejtësisht nga Kompleksi.

Drejtori i Agjencisë për menaxhimin e komplekseve memoriale, Bislim Zogaj, ka thënë se me kërkesën e autorit është dërguar në shtëpinë e tij për t’u rregulluar.

“Ka qenë i vendosur në një vend jo fort të përshtatshëm. Pasi është dëmtuar pa qëllim, portreti është zhvendosur te autori për t’u rregulluar. Do të kthehet prapë dhe do të vendoset në një tjetër vend”, ka thënë ai. Sipas Zogajt, deri pas një viti, vizitorët do ta gjejnë Kompleksin të konservuar e puna për ta rregulluar tërësisht do të vazhdojë ende/Sh.Maxharraj.