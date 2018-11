Pianistja franceze pjesë e koncertit të Filarmonisë së Kosovës

Ambasada e Francës në Kosovë bën të ditur se pianistja dhe kompozitorja e njohur franceze, Françoise Choveaux, do të jetë në Kosovë nga data 24-28 nëntor 2018, dhe do të jetë pjesë e koncertit, i cili organizohet nga Orkestra e Filharmonisë së Kosovës në bashkëpunim me Ambasadën e Francës.

Gjatë qëndrimit në Kosovë, zonja Choveaux do të mbajë një master klasë me studentët e muzikës të martën, më 27 nëntor nga ora 10:00 – 12:00 në lokalet e Orkestrës Filharmonike të Kosovës. Po të njëjtën ditë, nga ora 18:00, në Aleancën franceze të Prishtinës (rr. Lah Nimani 15) ajo do të mbajë një takim me fêmijët dhe adoleshentët, ku do të flasë për karrierën e saj të pianistes.

Koncerti do të mbahet me datë 26 nëntor 2018, duke filluar nga ora 20h00, në Sallën e kuqe në Prishtinë.