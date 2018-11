Shqipëria përfaqësohet në Oscars me një film rumun

Ka përfunduar edicioni i 16 i TIFF pas një jave kushtuar filmit në vendet kryesore të Tiranës. Shtatë juritë ndërkombëtare vendosën për çmimet në kategoritë përkatëse.

“Bufi i artë”, BEST FEATURE FILM, iu dha filmit “Irina”, me regjisore Nadejda Koseva nga Bullgaria. Me motivacionin e një historie të fuqishme mbi mbijetesën në një mjedis të pakënaqshëm, përmes një personazhi femër, e cila tregon si mund të falim dhe të gjejmë në fund shpresën.

Filmi më i mirë në kategorinë e filmave të shkurtër, i cili kualifikohet edhe për Oscars, u shpall “Everything is Far Away” nga Emanuel Parvu nga Rumania. Rene Eller u shpall regjisori më i mirë me filmin “WE”, raporton Tch.

Çmimi i Audiencës iu dha “Delegacioni”-t nga Bujar Alimani, i cili po ashtu fitoi edhe Çmimin e Medias, por edhe skenarin më të mirë. Viktor Zhusti, Ndriçim Xhepa and Xhevdet Ferri morën një Special Mention për International Feature Competition.

HONORARY LIFE AWARD, i dhënë nga TIFF, shkoi për Michael Glaëogger. Filmi më i mirë debutues shkoi për “In Between” nga Aliyar Rasti, ndërsa çmimi për kinematografinë më të mirë shkoi për Audrius Kemezys, për filmin e tij Breathing into.

Mbrëmja e madhe e ndarjes së çmimeve mbyll kështu shtatë ditë me mbi 128 filma të shfaqur dhe me një fokus të veçantë si protestat e 50 viteve më parë nën moton “For another Dream”.