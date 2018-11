Të premten e të shtunën Ipeshkvia e Kosovës shënon 550-vjetorin e Gjergj Kastriotit - Skënderbeut

Ipeshkvia e Kosovës përmes një njoftimi për media bën të ditur se të premten e të shtunën do të shënojë vitin jubilar, 550 – vjetorin e kalimit në amshim të Heroit tonë Kombëtar, Gjergj Kastrioti – Skënderbeu.

Sipas programit, të premten, më 9 nëntor 2018, në orën 19:00 do të bëhet promovimi i 3 librave të rinj për Gjergj Kastriotin – Skënderbeun:

1. Alassandro Serra, “Shqipëria dhe Selia e Shenjtë në kohën e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut“ - prezanton Prof. Domenico Morelli, nga Roma; 2. “Gjergj Kastrioti - Skênderbeu ‘Atleta Christi’ - përzgjedhje studimesh të klerikëve katolikë” - prezanton Dr. Gjon Berisha; dhe 3. AB. Lorenzo Ignacio Thjulen, “Kuvendime në mbretërinë e të vdekurve. Bashkëbisedim midis Gjegj Kastriotit dhe Karlit tê Madh” - prezanton Prof. dr. Xhavit Beqiri.

Promovimi i librave do të mbahet në sallën e Rezidencës së Ipeshkvisë, e cila gjendet pranë Katedrales Shën Nënë Tereza në Prishtinë.

Të shtunën, më 10 nëntor 2018, në Katedrale do të mbahet mesha dhe koreodrama për Gjergj Kastriotin – Skënderbeun. Mesha e Shenjtë në Katedralen Shën Nënë Tereza nis në orën 11, ndërsa do të udhëhiqet nga SH. T. Imzot Dodë Gjergji, ipeshkëv, me meshtarë, rregulltarë e rregulltare, besimtarë dhe njerëz vullnetmirë.

INAUGRIMI I MOZAIKUT:

Pas meshës (rreth orës 12:00) do të bëhet inaugurimi i mozaikut të Gjergj Kastriotit – Skënderbeut, i cili është i vendosur në këmbanaren e Katedrales, kurse nga ora 12 e 30 minuta Koreodrama mbi Gjergj Kastriotin - Skënderbeun, nga koreografi Xhemal Berisha, nën interpretimin e Ansamblit Arbëresha (Misioni Katolik Shqipar Sirnach – CH). Në këtë shfaqje do të ndodhë një takim i Gjergjit Kastriotit me Nënë Terezën.

Koreodrama mbahet në Sallën e Qendrës “Pjetër Bogdani”, e cila gjendet në ambientet e Katedrales, thuhet në njoftimin e Zyrës së Ipeshkvisë së Kosovës.