“Kalvari diplomatik i shtetit të Kosovës” i Shaban Muratit, me interes për diplomacinë aktuale

Tiranë,19 tetor – Diplomati i karrierës, eksperti i Kosovës, Ballkanit edhe marrëdhënieve ndërkombëtare, Shaban Murati botoi librin “Kalvari diplomatik i shtetit të Kosovës”, gjatë një ceremonie të enjten në Tiranë. Në këtë libër, siç raporton ATSH, përfshihen analiza të mirëfillta diplomatike për Kosovën, të cilat janë shkruar gjatë 10 viteve, që nga krijimi i këtij shteti, deri në ditët e sotme.

Libri paraqet një antologji të analizave sistematike të autorit për problematikën diplomatike të shtetit të Kosovës, që nga krijimi i tij, deri në ditët e sotme. Sistematizimi i çështjeve, konsekuenca dhe dinamika e ndjekjes së tyre në zhvillim e sipër, e bëjnë librin aktual dhe lexuesi mund të gjejë në të disa përgjigje për pikëpyetjet dhe për zhvillimet e sotme rreth Kosovës.

Analiza e autorit përmbledh çështjet më të mprehta, me të cilat është përballur diplomacia dhe shteti i Kosovës në dhjetëvjetëshin e parë të jetës së vet. Kjo përfshin frontin e vështirë diplomatik të përballimit me diplomacinë e Serbisë në rajon dhe në arenën ndërkombëtare, si dhe përballjet me barrierat e pafund antikosovare të diplomacisë ruse. Përfshin ballafaqimet me segmente të diplomacisë europiane, e cila jo gjithmonë ka ruajtur koherencën e saj për Kosovën dhe për Ballkanin.

Një trajtim të thelluar marrin temat e mekanizmave dhe intrigave diplomatike të Serbisë dhe aleatëve të saj kundër pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit të Kosovës.

Në libër trajtohen për herë të parë nga autori çështje si, e drejta e Kosovës për reparacione, e drejta e Kosovës për pjesën e trashëgimisë së ish-Federatës Jugosllave, e drejta e paditjes së Serbisë në Hagë për gjenocid, çështja e kufijve, e Luginës së Preshevës, e Sanxhakut, etj.

Një vëmendje të veçantë në libër i kushtohet analizës së procesit të bisedimeve në Bruksel midis Kosovës dhe Serbisë dhe implikimet e tij gjatë viteve deri në 2018, kur doli në plan të parë çështja e një marrëveshje përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve midis dy shteteve.

Në ceremoninë e promovimit ishte i pranishëm edhe Presidenti i Republikës, Ilr Meta. Të ftuar të tjerë ishin edhe figura të shquara nga fusha politike dhe akademike si Mehdi Gurra, zëvendëskryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj, ambasadori Maxhun Peka, Aleksandër Çipa dhe profesor Ylber Sela, të cilët mbajtën dhe nga një ligjëratë të shkurtër mbi autorin dhe librin.

Mehdi Gurra, kryetar i Fondacionit “Alsar” u shpreh se, “ky libër është një përmbledhje mbi diplomacinë e shtetit të Kosovës. Shkrimet analitike në këtë botim përmbledhin një hapësirë kohore nga fundi i vitit 1998 e deri sot. Shaban Murati është ideal në mendimet e tij, prioriteti i tij është njohja e shtetit të Kosovës nga Serbia. Në këtë kalvar diplomatik ai jep vështrimin e tij me anë të një pene mjaft diplomatike”.

Gjithashtu zv/kryeministri i Kosovës, Enver Hoxhaj u shpreh gjatë fjalës së tij se, “raporti i Kosovës me Shqipërinë nuk është një raport i politikës së jashtme, raporti jonë me Shqipërinë është një politikë e brendshme. Shqipëria është partneri më strategjik që ne kemi në rajon”.

Ai shtoi se, “Shaban Murati është njohësi më i mirë i Kosovës dhe raporteve të saja me rajonin. Shkrimet në libër nuk kanë një temë, por disa tema të veçanta, të cilat autori i trajton në mënyrën më të mirë të mundshme. Në këtë libër autor Murati ka vetëm një shqetësim, atë të Kosovës në këto 20 vitet e fundit”.

“Libri flet dhe për fitoret afatgjata dhe për dështimet afatshkurtra të cilat i ka patur Kosova nga Konferenca e Rambujesë, e cila ka qenë kontrata e parë e Kosovës me Perëndimin e deri tek raportet tona me Bashkimin Europian, si partner strategjik i Kosovës. Kur e lexon këtë libër, është një lloj rikthimi në histori, por dhe një lloj rivlerësimi i situatës aktuale në të cilën është Kosova. Mbi të gjitha është një rishikim drejt të ardhmes”, – përfundoi zv/kryeministri i Kosovës, Enver Hoxhaj.

“Nuk i keni zhgënjyer lexuesit me këtë libër dhe as opinionin publik, pasi ju në këtë libër keni dhënë kontributin e plotë për diplomacinë shqiptare në kërkim të identitetit. Në këtë libër janë trajtuar probleme të kohës kur kanë ndodhur ngjarjet, keni dhënë dhe sugjerime i nxitur jo vetëm nga ndjenja e profesionit, por dhe nga dashuria për vendin dhe kombin tuaj”, – u shpreh gjatë ceremonisë ambasadori Maxhun Peka.

Libri “Kalvari diplomatik i shtetit të Kosovës” i autorit Shaban Murati paraqet një interes aktual diplomatik, akademik dhe kombëtar.