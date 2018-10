Énard në Prishtinë zbërthen historinë e personazhit të tij

Prishtinë, 18 tetor − Një roman duhet të jetë zëri i asaj që ndodh në kohën e tij, thotë Mathias Énard, shkrimtari francez me nam botëror, specialist i gjuhëve e kulturave orientale.

Pesë vepra të romancierit me nam botëror tashmë flasin shqip. Fituesi i çmimit prestigjioz letrar francez “Goncourt” për vitin 2015 i ka rrëfyer vetë në kryeqytet prapaskenat e finalizimit të veprave të tij. Ka folur për jetën midis Perëndimit e Lindjes, për gjendjen e poezisë në një kohë kur romani ndodhet në qendër të kompleksit letrar, për lidhjen e tij me Kosovën dhe personazhin nga Prishtina të një prej librave të tij.

Gjatë 48 orëve në kryeqytet, Énard është takuar me lexues e studentë. Vizita e tij u hap me një prezantim në ambiente të Aleancës Franceze në Prishtinë, mbrëmjen e së martës. Gjatë ditës së mërkurë ka ndarë eksperiencat e tij me studentët e Degës së Frëngjishtes në Universitetin e Prishtinës dhe është takuar me nxënës të shkollave të mesme në amfiteatrin e Bibliotekës Kombëtare.

Mathias Énard u lind më 1972 në Niort të Francës. Ka studiuar persishten e arabishten. Për një kohë të gjatë kishte eksploruar Lindjen e Mesme. Tash jeton në Barcelonë ku ligjëron arabishten. Veprat e tij janë përkthyer në gjuhë të ndryshme. Në shqip “Buzuku” ka sjellë “Tregoju për betejat, mbretërit dhe elefantët”, “Busulla”, “Zona”, “Përsosmëria e qitjes” dhe “Rruga e vjedhësve”. Para studentëve kosovarë ka thënë se gjithmonë ka dashur të vinte në Kosovë (gjerësisht, sot në “Kohën Ditore”).

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.