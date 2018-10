Manifestim kulturor i shqiptarëve në Kranj të Sllovenisë

Shqiptarët me banim në Kranj organizuan një manifestim kulturor me mesazhin e ruajtjes së identitetit kombëtar, promovimin e kulturës, këngëve, kostumeve, traditave e valleve shqiptare, ruajtjen e gjuhës shqipe dhe organizimin më të mirë të tyre, transmeton atsh.

Nisma e Irena Gjinit dhe bashkëshortit të saj, me mbështetjen e Adil Gashit, Afrim Kryeziut dhe firmës Vijosa, mblodhi së bashku me dhjetëra shqiptarë me banim në Kranj.

Së shpejti shqiptarët e këtij qyteti slloven synojnë që të organizohen më mirë, duke krijuar shoqatën e tyre kulturore, duke përfshirë edhe projektin e krijimit të shkollës të mësimit plotësues në gjuhën shqipe.

Në manifestim ishin të pranishëm edhe drejtues të ambasadave të Shqipërisë dhe të Kosovës, të cilat do të qëndrojnë më afër me këtë komunitet shqiptar dhe do të ofrojnë të gjithë mbështetjen e nevojshme për realizimin e projekteve të tyre.