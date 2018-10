Skulptura e Helidon Xhixhës zë vend në kryeqytetin shqiptar

Prishtinë, 15 tetor Kryeqytetit shqiptar i është shtuar edhe një vepër arti në hapësirë publike. Një skulpturë bashkëkohore me autor artistin shqiptar me nam botëror, Helidon Xhixha, është vendosur në vendin që njihet si rrethrrotullimi tek “Zogu i zi”. Vepra e metaltë, që shkëlqen, duket sikur një piramidë e çrregullt. Lajmin për vendosjen e saj në qytet e ka dhënë kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj.

“Mirëmëngjesi nga ‘Zogu i Zi’, ku artisti shqiptar bashkëkohor – ndër më të njohurit botërisht – Helidon Xhixha, po i jep dorën e fundit kryeveprës së tij në hyrje të Tiranës…edhe pak e jemi gati”, ka shkruar Veliaj të dielën në rrjetet sociale. Postimit ia ka bashkangjitur edhe një video, ku shihet skulptura e Xhixhës. Dy piramidat që përplasen me njëra-tjetrën mund të shihen edhe si përplasje të kohëve. Por sipas planeve të Bashkisë së Tiranës, në këtë zonë do të ketë një park të vogël në të cilin hapësira qendrore do t’iu dedikohet instalacioneve artistike, të cilat do të ndërrohen sipas stinëve (gjerësisht, sot në “Kohën Ditore”).

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.