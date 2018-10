Sopi kërkon edhe auditim të Teatrit, ministri s’i përgjigjet

Përveç shkarkimit të Këshillit Drejtues – që e kërkoi qysh në ditën e parë kur u rikthye si drejtor i përgjithshëm i Teatrit Kombëtar të Kosovës – Agim Sopi i ka shtuar kërkesës së tij edhe dy të tjera: auditimin e pavarur financiar e ligjor të këtij institucioni dhe kod të pavarur buxhetor.

Me këtë kërkesë, zyrtarisht i është drejtuar ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi. E ka dorëzuar të martën e javës së kaluar, por as pas një jave nuk ka marrë asnjë përgjigje. Këshilltari i ministrit ka dhënë përgjigje për secilën kërkesë, nëpërmjet gazetës.

Sopi ka përsëritur edhe në shkresë akuzat që i ka bërë sapo ishte kthyer në pozitën e drejtorit, të hënën e kaluar në një konferencë për media: se shumica e anëtarëve të Këshillit Drejtues nuk posedojnë kualifikimet përkatëse dhe kanë konflikt interesi.

E krejt në fund, ai ka renditur kërkesat: Të ndërmerrni hapa urgjentë për rikthimin e Ligjit në TKK; të shkarkoni Këshillin Drejtues të kundërligjshëm të TKK-së dhe ta zëvendësoni me një kompozicion me ‘persona kredibilë, me autoritet dhe me përgatitje profesionale në fushën e teatrit; të ndërmerrni hapa urgjentë ligjorë për zhbllokimin financiar të TKK-së duke krijuar Kodin e veçantë buxhetor; të urdhëroni auditim të pavarur financiar dhe ligjor në TKK, ka shkruar Sopi (gjerësisht, sot në “Kohën Diutore”).

