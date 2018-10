Vdes Scott Wilson, aktori i “The Walking Dead”

Scott Wilson, i cili ka interpretuar rolin e Hershel Greene në serialin e famshëm “The Walking Dead”, ka vdekur sot në moshën 76-vjeçare pas komplikimeve nga sëmundja e leukemisë.

Shkaku i vdekjes është zbuluar nga përfaqësuesi i tij, Dominic Mancini për “TMZ”.

Aktori amerikan e ka nisur karrierën me filmin e vitit 1967 “In The Heat Of The Night”. Ai ka marrë pjesë në rreth 50 filma, ku spikasin “The Last Samurai”, “Pearl Harbor” dhe “Dead Man Walking”.