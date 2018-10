“Botimet KOHA” në Panairin Vjeshtor të Librit 2018

Në Prishtinë, nga 4 deri më 7 tetor, do të mbahet Panairi Vjeshtor i Librit AAB, i organizuar nga Kolegji AAB.

Në këtë panair, përveç pjesëmarrjes së shumë shtëpive botuese, të pranishëm do të jenë edhe tituj të shumtë të shtëpisë botuese “Botimet KOHA”.

Panairi Vjeshtor i Librit AAB 2018, që do të mbahet nga data 04 deri më 07 tetor 2018, në ambientet e Kolegjit AAB, ka për qëllim të mbledhë botuesit më të mirë dhe më seriozë të librit jo vetëm në gjuhën shqipe.

Pjesë e pandashme e Panairit Vjeshtor të Librit do të jenë edhe ngjarjet kulturore që do të organizohen gjatë kohës sa do të mbahet panairi, si promovime librash, punëtori, orë letrare e takime me shkrimtarë.