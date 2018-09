Aleksandër Meksi publikon një letër origjinale nga arkivi sekret i Vatikanit

Tiranë, 27 shtator – Konferenca Ndërkombëtare Albanologjike dje erdhi me një kumtesë mjaft interesante nga historiani Aleksandër Meksi, i cili solli për studiuesit dhe publikun e pranishëm, të cilët shfaqin një interes të madh për këto ligjërata, faksimilen e letrës origjinale të regjistruar në arkivin sekret të Vatikanit.

Në një prononcim për Agjencinë Telegrafike Shqiptare historiani Aleksandër Meksi u shpreh se, “kumtesa e sotme sjell në vëmendje grindjen që zgjatej ndër shekuj mes peshkopatës Arbaneske Gjon Kastrioti dhe asaj së Lezhës për kufijtë rreth tyre për kishat dhe fshatrat. Dokumentacioni për këtë ngjarje zgjatet gjatë këtyre shekujve deri në fund të shek. XVII, ku kuptojmë mjaft ndodhi të historisë së Shqipërisë gjatë atyre viteve”.

“Kam siguruar faksimilen e letrës origjinale të regjistruar në arkivin sekret të Vatikanit që Papa i dërgon Arqipeshkut të Tivarit ku i tërheq vëmendjen për peshkopin e Lezhës që ka rrëmbyer 17 kisha në 16 fshatra”, – u shpreh Meksi.

”Figura e Skënderbeut ka nevojë të ndriçohet me anë të kësaj konference dhe duhet të shkuar në dokumentacionet origjinale për pjesën me Turqinë të cilat ndodhen në Vatikan, Dubrovnik etj, botimi i të cilave mund të ketë qindra vëllime dhe është i domosdoshëm për ta rishkruar më me saktësi historinë e Shqipërisë. Ligjëratat e mbajtura në kudër të kësaj konference kanë synuar të ofrojnë materiale të reja për një shikim më të mirë të historisë shqiptare dhe historinë e Shqipërisë me Gjergj Kastriotin në krye”, përfundoi historiani Aleksandër Meksi .

Konferenca Ndërkombëtare e Albanologjisë, kushtuar heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ka çelur sesionin e dytë të saj, që do të vazhdojë deri më 26 tetor e për t’i lënë më pas vendin sesionit të tretë dhe të fundit.

Viti mbarëkombëtar i Skënderbeut do të mbyllet me samitin e madh të diasporës, në muajin nëntor, kur do jetë dhe seksioni i tretë i Konferencës së Albanologjisë. Në këtë muaj (nëntor) do të ketë dhe një sërë veprimtarish të mëdha.