Kritikët analizojnë krizën e “Nobelit”

Bota letrare mezi pret në këtë pjesë të vitit të merret me lavdërime dhe kritika për fituesin e fundit të “Nobelit” për letërsi.

Por çmimi i sivjetmë është “shtyrë” (dy do të ndahen vitin e ardhshëm) për shkak të skandalit të abuzimit seksual që ka tronditur Akademinë Suedeze, që e ndan çmimin. Për atë skandal është shkruar gjerë e gjatë nëpër gazetat më të mëdha të botës.

Por me qëllim që të mbushet boshllëku i diskutimeve për vetë çmimin, kam folur së fundmi me kritikët e letërsisë të “New York Timesit” – Dwight Garner, Parul Sehgal dhe Jennifer Szalai – për atë se çfarë vlere ka pasur (ose nuk ka pasur) për shprehinë e tyre të leximit; opinionet e tyre për fituesit e kaluar (dhe mospërfilljet e kaluara); dhe se kujt do t’ia ndanin ata sivjet çmimin nëse do ta kishin këtë mundësi. (Artikullin e plotë të John William shkruar për NYT, mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

