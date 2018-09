Maqedonia synon ta bëjë të veten traditën e luftës së pelivanëve

Tradita e pehlivanit është një pasuri e vendit tonë, ndërsa bashkë me pehlivanët rrumbullakojnë mozaikun e traditës dhe kulturës sonë, të cilën si të tillë, do ta bartim me vete në Bashkimin Evropian (BE), deklaroi kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev, në manifestimin ndërkombëtar kulturoro-sportiv në mundje, “Tradita vazhdon” i cili tradicionalisht mbahet në Studeniçan të Shkupit.

Mbi 200 pehlivanë nga vende të ndryshme, të ndarë në pesë kategori sipas moshës dhe peshës, prezantua traditën shekullore të këtij sporti të mundjes, ndërkohë që pjesë e eventit ishin edhe këngët dhe vallet shqiptare dhe gatimet tradicionale.