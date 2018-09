Artisti i protestës kundër krizës së identitetit

E shndërruar në një çantë të madhe krahu, ndërtesa shumëkatëshe bartet nga një personazh.

Barra është tejet e rëndë. Ecën nëpër qytetin që simbolizohet nga harta. E ka hall se ku do ta vendosë ndërtesën me tulla të kuqe. Ama që diku do ta “mbjellë” kjo është e sigurt.

Bëhet fjalë vetëm për njërin nga ilustrimet e ekspozitës personale të Yll Xhaferit në Qendrën Informuese dhe Kulturore të Bashkimit Evropian në Prishtinë, shkruan Koha Ditore.

Ilustrimet e tjera të punuara me ngjyra të drunjta në letër e plotësojnë imazhin e personit me ndërtesë në krah. Ekspozita “Pallati i ëndrrave” si titull asocon shumë me romanin e njohur të Ismail Kadaresë. Megjithëse nuk ka lidhje direkte me këtë vepër shumë të komentuar të shkrimtarit shqiptar.

Sikurse në roman edhe në ekspozitë ëndrra është nyja a çelësi i ngjarjeve që trajtohen. Artisti i ri, Xhaferi, i cili ka përfunduar studimet për pikturë dhe ka magjistruar në klasën e profesoreshës Zake Prelvukaj në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” me këtë ekspozitë të hapur në mes të gushtit është prezantuar para publikut për herë të parë me ilustrime... (Më gjerësisht lexoni në Koha Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.